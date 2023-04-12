Электросамокаты продолжают появляться в центре Петербурга, несмотря на запрет

Жители центра Петербурга заметили массовые скопления кикшерингов вопреки запрету.

В центральных районах Санкт-Петербурга вновь начали фиксировать скопления кикшеринговых самокатов, хотя их парковка там запрещена. Об этом сообщает Фонтанка со ссылкой на обращения горожан.

Запрет на размещение электросамокатов в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах действует с августа 2024 года. Несмотря на это, пользователи периодически находят устройства в пределах зоны ограничений. Компании объясняют такие случаи сбоями GPS и действиями арендаторов, которые бросают технику после разрядки.

Летом 2025 года проблема усилилась на фоне временных перебоев с интернетом. По данным комитета по транспорту, из-за смещений сигнала пользователи могли завершать аренду в запретных местах. Такие самокаты блокируются до тех пор, пока сотрудники сервиса не переместят их в разрешенную зону.

При этом жители обратили внимание на целые группы устройств, выстроенные ровно и явно не оставленные случайно. В июле очевидцы зафиксировали семь самокатов одного из сервисов, аккуратно поставленных у общественного туалета на Васильевском острове.

Ранее в Госдуме предложили новые меры против фиктивных браков ради получения ВНЖ.

Фото: PIter.tv