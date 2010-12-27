Владельцы электромобилей смогут зарядить авто на придомовой парковке

В конце мая вступят в силу новые поправки в ПЗЗ.

В правилах землепользования и застройки Санкт-Петербурга уже со следующего месяца может появиться обязательство по предоставлению автомобилистам по требованию парковочных мест, оборудованных зарядкой для электромобилей. Об этом 22 апреля сообщает "Фонтанка" со ссылкой на источник в городском Законодательном Собрании.

Чиновник, входящий в комиссию по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам, рассказал, что в новом проекте ПЗЗ указано, что новые парковочные места будут резервироваться в новых и реконструируемых домах. По заявлению жителя дома парковочное место оборудуют специальным зарядным устройством для электромобиля и гибридных транспортных средств.

Планируется оборудовать специализированное место с расчетом один пункт зарядки на 1600 кв. метров квартир. Новые поправки будут утверждены не раньше, чем через месяц.

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