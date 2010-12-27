Роскомнадзор заблокировал IP-адреса Google

В ночь на 22 апреля интернет-пользователи заметили сбои в работе сервисов Google. Сайт поисковика был недоступен.

В ночь на 22 апреля пользователи заметили сбои в работе сервисов Google. Об этом сообщает "Фонтанка".

По словам гендиректора провайдера Diphost Филиппа Кулина, Роскомнадзор заблокировал около 63 IP-адресов сайта google.com. При этом российский домен google.ru продолжал работать.

По данным сервиса Downdetector, на 10.20 трудности с загрузкой сохраняются в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Казани.

Напомним, в борьбе с месенджером Telegram Роскомнадзор беспорядочно отключает IP-адреса. Уже пострадали от блокировок клиенты Amazon, Google, Viber. Советник президента РФ по делам Интернета Герман Клименко заявил, что за такую деятельность "имело бы смысл извиниться".

Ранее в СМИ появилось предположение, что реальной причиной запрета мессенджера могли быть планы по запуску криптовалюты.