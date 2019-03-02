Электрокресла Caterwill появились для пассажиров особых категорий в Пулково

Аэропорт Пулково начал предоставлять электрические кресла по запросу.

Аэропорт Пулково совместно с российским производителем средств реабилитации Caterwill провел тестирование кресел-колясок с электрическим приводом в условиях аэровокзала. Испытания продолжались три месяца. За это время специалисты проверили работу устройства в разных зонах аэропорта.

По результатам проверки производитель внес изменения в конструкцию, чтобы приспособить кресла к специфике терминала. Теперь по запросу пассажирам предоставляют электрические кресла Caterwill Ultra 4WD.

В Пулково также работает круглосуточная зона опенспейс в зале регистрации, где пассажиры могут отдохнуть и пройти регистрацию на рейс. Дополнительно сотрудники отдела обслуживания помогают при предполетных процедурах, посадке и встрече пассажиров.

В Пулково 27-летнего пассажира встретили полицейские за курение на борту самолёта.

Фото: Piter.tv