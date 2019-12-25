Электроэнергия в России оказалась одной из самых доступных среди стран Европы

На первом месте Казахстан.

Второе место в Европе с самой дешевой электроэнергией для населения заняла Россия. Первое место в рейтинге занял Казахстан. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что в Казахстане электроэнергия стоит чуть больше двух рублей за киловат-час. В России за киловт-час граждане платят 3,6 рубля. На третьем месте расположилась Украина – 4,5 рубля за киловат-час.

Четвертое место по этому показателю занимает Белоруссия (5 рублей за киловат-час). Согласно рейтингу, самая дорогая электроэнергия в Германии – 27 рублей за киловат-час. В топ-5 по дороговизне также оказались Дания, Бельгия, Ирландия и Испания.

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