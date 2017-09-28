Электробус №17 изменит свой маршрут из-за демонтажа башенного крана

Будет перекрыто троллейбусное движение по Адмиралтейскому проспекту.

В субботу, в течение целого дня будет изменено движение электробуса с динамической подзарядкой №17. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".

С 01:30 17 ноября (суббота) до 05:00 18 ноября (воскресенье) из-за демонтажа башенного крана будет перекрыто троллейбусное движение по Адмиралтейскому проспекту.

Электробус №17 проследует по следующему маршруту: от к/ст "Ул. Костюшко" по действующей трассе до Малой Морской ул., далее по Малой Морской ул., Невскому пр., Казанской ул. до к/ст "Казанский собор". В обратном направлении движение осуществляется по действующей трассе.

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