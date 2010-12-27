Три трамвая изменят свои маршруты на выходных

На выходных будут проходить ремонт и снимать художественный фильм.

На ближайших выходных сразу три трамвая изменят свой привычный маршрут. Об этом сообщает пресс-служба "Горэлеткротранс".

Так, в связи с производством работ по капитальному ремонту трамвайных путей в районе съездов на улице Ильюшина с пяти утра 17 ноября (суббота) и до пяти утра 19 ноября (понедельник) будет закрыто трамвайное движение по Стародеревенской улице, то есть в эти дни трамвай №18 ходить не будет.

Также в воскресенье, 18 ноября, с 03:00 и до 22:99 из-за съемок художественного фильма закроется трамвайное движение по улицам Чапаева, Котовского от улицы Куйбышева до улицы Мира.

Трамваи №23 и №40 изменят свои маршруты следования.

Трамвай №23: от к/ст "Трамвайный парк №3" по ул. Котовского, Большой Монетной ул., ул. Чапаева, Гренадерскому мосту, Гренадерской ул., Лесному пр., ул. Академика Лебедева, ул. Комсомола (обратно: по ул. Комсомола, Боткинской ул., ул. Академика Лебедева), Кондратьевскому пр., ул. Жукова, Пискаревскому пр., Полюстровскому пр., Среднеохтинскому пр., Большой Пороховской ул., Ириновскому пр., Рябовскому шоссе до к/ст "Ул. Коммуны";

Трамвай №40: от к/ст "Тихорецкий пр." по действующей трассе до Большой Монетной ул., далее по Большой Монетной ул., ул. Чапаева, Гренадерскому мосту, Гренадерской ул., Лесному пр., ул. Академика Лебедева, ул. Комсомола, Боткинской ул. (обратно: по Боткинской ул., ул. Академика Лебедева, ул. Комсомола, Боткинской ул., ул. Академика Лебедева), Большому Сампсониевскому пр., Финляндскому пр., Сампсониевскому мосту, ул. Куйбышева и по действующей трассе до к/ст "Ул. Кораблестроителей".

Фото: Piter.TV