Часовые задержки электричек в Гатчину объяснили сбоем напряжения на перегоне у Горелово

Сейчас на Балтийском вокзале восстановлен график прибытия поездов до Гатчины и обратно.

Утром первого марта некоторые электрички Балтийского вокзала добирались до места назначения с часовой задержкой. Ситуация коснулась пригородных поездов с маршрутом до Гатчины и обратно.

Сбой в расписании произошел с половину шестого утра. Выяснилось, что на линии возникли перебои с напряжением: контактная сеть перестала функционировать. Произошел разрыв проводов в районе перегона Скачки-Горелово.

В социальных сетях сразу же появились посты от обеспокоенных петербуржцев: они сообщили о проблеме. Причин задержки поездов на Октябрьской железной дороги они не знали. В настоящее время электрички передвигаются в штатном режиме. Неполадки устранены.