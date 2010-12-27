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Часовые задержки электричек в Гатчину объяснили сбоем напряжения на перегоне у Горелово
Сегодня, 9:26
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lesjasap
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Часовые задержки электричек в Гатчину объяснили сбоем напряжения на перегоне у Горелово

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Сейчас на Балтийском вокзале восстановлен график прибытия поездов до Гатчины и обратно.

Утром первого марта некоторые электрички Балтийского вокзала добирались до места назначения с часовой задержкой. Ситуация коснулась пригородных поездов с маршрутом до Гатчины и обратно. 

Сбой в расписании произошел с половину шестого утра. Выяснилось, что на линии возникли перебои с напряжением: контактная сеть перестала функционировать. Произошел разрыв проводов в районе перегона Скачки-Горелово.

В социальных сетях сразу же появились посты от обеспокоенных петербуржцев: они сообщили о проблеме. Причин задержки поездов на Октябрьской железной дороги они не знали. В настоящее время электрички передвигаются в штатном режиме. Неполадки устранены. 

Теги: балтийский вокзал , гатчина , контактная линия , напряжение , сбой , электрички
Категории: Новости СПб Происшествия

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