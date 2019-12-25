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Электричка придавила автомобиль на перегоне в Ленобласти
Сегодня, 10:56
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Электричка придавила автомобиль на перегоне в Ленобласти

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Водитель не пострадал, однако машина полностью уничтожена.

В понедельник, 29 августа, автомобиль врезался в пригородный поезд на перегоне между станциями Петрокрепость и Кирпичный завод в 47-ом регионе. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД. 

По предварительным данным, примерно в 15:45 машина попыталась проехать переезд на красный сигнал светофора. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновение было неизбежным. В результате произошла задержка одного электропоезда на 16 минут.

Также кадрами с места событий поделились очевидцы в соцсетях. Судя по ним, автомобиль превратился в груду искореженного металла и не подлежит восстановлению. В ОЖД уточнили, что водитель выжил.

Ранее мы сообщили о том, что пьяный житель Отрадного попал под грузовой состав и выжил.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Сергей Багрянцев)

Теги: автомобиль, ленинградская область, происшествия, электричка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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