Electronic Arts показала первый трейлер EA Sports FC 25

Студия Electronic Arts показала первый трейлер футбольного симулятора EA Sports FC 25. В ролике показали футболистов мадридского "Реала", "Манчестер Сити" и женской сборной Англии.
В новой версии популярной серии видеоигр появятся режим режим Rush с игрой в формате 5v5, переработка тактических основ, а также возможность выбрать женский футбол в режиме "Карьера".
Релиз EA Sports FC 25 состоится 27 сентября. Игра будет доступна пользователям ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.
Ранее Atlus показала новый сюжетный трейлер Metaphor: ReFantazio.
Видео: YouTube / EA SPORTS FC
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