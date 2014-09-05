Electronic Arts показала первый трейлер EA Sports FC 25

Релиз новинки состоится 27 сентября.

Студия Electronic Arts показала первый трейлер футбольного симулятора EA Sports FC 25. В ролике показали футболистов мадридского "Реала", "Манчестер Сити" и женской сборной Англии.

В новой версии популярной серии видеоигр появятся режим режим Rush с игрой в формате 5v5, переработка тактических основ, а также возможность выбрать женский футбол в режиме "Карьера".

Релиз EA Sports FC 25 состоится 27 сентября. Игра будет доступна пользователям ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

Ранее Atlus показала новый сюжетный трейлер Metaphor: ReFantazio.

Видео: YouTube / EA SPORTS FC