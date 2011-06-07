Юрист рассказал об опасностях экстремальных экскурсий в Петербурге

Приобретать билеты необходимо только у официальных компаний, а не с рук.

Многие туристы настолько увлечены получением новых впечатлений, что не задумываются о последствиях и приобретают экстремальные экскурсии. Примерами могут служить опасная московская прогулка по подземной реке Неглинке в которая привела к смерти 8-ми человек, в том числе девочки-подростка и двух пожилых петербуржцев. Подобными сомнительными развлечениями отличается и Северная столица. Издание Spb.aif.ru узнало у юриста Сергея Мавричева, как обезопасить себя и не приобрести на отдыхе услугу, которая несёт угрозу жизни.

Специалист отметил, что перед покупкой экстремальной экскурсии отдыхающий должен полностью осознавать риски для своих жизни и здоровья. Также ни в коем случае нельзя принимать подобные предложения у людей с картонными табличками на улицах и обращаться только к официальным фирмам. У продавца можно спросить ИНН и, для надёжности, "пробить" его на сайте ЕГРЮЛ. Также нужно узнать о способе оплаты экскурсии: со стороны поставщика услуг должно поступить предложение заключить договор, выдать чек, в котором указаны все данные организации. Наконец, нужно внимательно прослушать информацию, которую озвучивают перед туром, подчеркнул Мавричев. Если проводник не уделяет внимание технике безопасности, не показывает эвакуационный выход, не говорит о том, что делать в случае ЧП, нужно сразу уходить.

В Петербурге развита сфера экскурсий по крышам – ежегодно во время таких прогулок гибнут один-два человека. Потребовать компенсацию у организатора через суд, конечно, можно. Даже если вы оплатили нелегальную экскурсию простым переводом на карту, с хорошим юристом можно доказать факт прогулки. Другой вопрос, компенсируют ли эти деньги потерянные здоровье и жизнь? Сергей Мавричев, юрист

Фото: Piter.TV