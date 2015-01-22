Экспресс-маршрут свяжет Петербург и Вологду со 2 июня

Люксовые автобусы будут ежедневно отправляться с автовокзала Петербурга в 22:00, а приезжать в Вологду в 8:20.

Между Петербургом и Вологдой будет курсировать новый автобусный маршрут со 2 июня. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу перевозчика Ecolines.

Люксовые автобусы будут ежедневно отправляться с автовокзала Петербурга в 22:00, а приезжать в Вологду в 8:20. Обратный рейс в 20:00, а в Северную столицу он прибудет в 7:10, в обоих случаях — с остановками в Киришах и Череповце.

Отмечается, что на пути из Вологодской области в Петербург добавят остановку в Пулково.

Фото: Вконтакте / ECOLINES