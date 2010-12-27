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Новости куда сходить в петербурге Выставки
Экспозиция "История денег"
Сегодня, 12:00
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lesjasap
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Экспозиция "История денег"

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В Музее истории денег проходит выставка, посвященная предприятиям Госзнака.

Музей “История денег” в Петропавловской крепости проводит познавательную программу о предприятиях Гознака и их продукции. 
 
Посетители смогут ознакомиться с технологиями печати купюр и чеканки монет. Зрителям расскажут об истории Монетных дворов, влиянии революции и Великой Отечественной войны на судьбу денежных знаков, а также увидят первые российские ассигнации, эскизы банкнот и  государственные бумаги. 
 
С помощью интерактивного стола посетители смогут самостоятельно изучить интересующие вопросы об изготовлении денег в разные эпохи Российского государства. 
Теги: выставка , деньги , петропавловка
Категории: куда сходить в петербурге Выставки

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