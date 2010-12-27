Экспозиция "История денег"

В Музее истории денег проходит выставка, посвященная предприятиям Госзнака.

Музей “История денег” в Петропавловской крепости проводит познавательную программу о предприятиях Гознака и их продукции.

Посетители смогут ознакомиться с технологиями печати купюр и чеканки монет. Зрителям расскажут об истории Монетных дворов, влиянии революции и Великой Отечественной войны на судьбу денежных знаков, а также увидят первые российские ассигнации, эскизы банкнот и государственные бумаги.

С помощью интерактивного стола посетители смогут самостоятельно изучить интересующие вопросы об изготовлении денег в разные эпохи Российского государства.