Петропавловская крепость встретила первых посетителей после пандемии

На Заячий остров вернулись посетители.

Петропавловская крепость встретила первых посетителей после карантина. Открылись Петропавловский собор, Тюрьма Трубецкого бастиона и Музей космонавтики. На Заячий остров вернулись петербуржцы и гости города.

Я хотела ее посмотреть, очень рада, что она сегодня открылась. Наталья Курдина, турист

На самом деле, хотелось погулять по центру, соскучились по всей этой атмосфере, свободно погулять без масок, а так сидели на даче. Грустно это, конечно. Диана Даткунайте, местная жительница

Посетителей пропускают в музей только в масках и перчатках, на кассах сотрудников защищают экраны. На Комендантской пристани вновь начали курсировать экскурсионные теплоходы.

По началу был ажиотаж, люди все соскучились по катаниям. Мы раньше начинали с апреля месяца, а тут вышли на 28 июня. Алексей Санников, сотрудник судоходной компании

Территория Петропавловской крепости открыта для посетителей ежедневно с 10 до 21 часа.

Фото и видео: Piter.TV