Доходы "Газпрома" от экспорта газа по итогам первого квартала упали почти вдвое.

Экспортная цена газа стала ниже внутрироссийской. Об этом пишет РБК. При расчётах не учитывается экспортная пошлина в 30% и расходы на перевозку сырья.

Например, на голландском хабе цена на газ опустилась почти в два раза в сравнении с концом марта - с 80 долларов до 46—47 за тысячу кубометров газа. При этом стоимость того же объёма на хабе в Баумгертене, самом близком к РФ, около 62 долларов.

При нынешних ценах поставлять газ на внутренний рынок стало выгоднее, чем на заграничный, отмечают аналитики. По их оценкам, на предыдущий уровень цены вернутся ближе к зиме — по некоторым контрактам "Газпром" будет терпеть убытки.

Доходы "Газпрома" от экспорта газа по итогам первого квартала упали почти вдвое — на 51,6% в годовом сопоставлении. Это примерно 6,81 миллиарда долларов.

Ранее мы писали, что польская PGNiG хочет наладить отношения с "Газпромом".