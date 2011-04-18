С начала года экспорт зерна через порты Петербурга и Ленобласти вырос в 2,4 раза

Основное направление вывоза урожая в 2025 году — африканские страны, куда поставляются различные виды пшеницы и ячмень.

С начала текущего года объемы зерновых грузов, отправленных через морские терминалы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, достигли 698 тысяч тонн. Этот показатель увеличился в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК, подчинённого Россельхознадзору.

Портовые комплексы региона стабильно удерживают лидерство по экспорту зерна и продуктов его переработки среди субъектов Северо-Западного федерального округа. Основное направление вывоза урожая в 2025 году — африканские страны, куда поставляются различные виды пшеницы и ячмень.

Появление новых рынков сбыта в Африке для Балтийских портов: продукция отправляется в Сенегал, Того, Нигерию, Мали, Тунис и Ливию. Кроме того, сохраняется стабильный поток отправки зерна в Марокко.

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Фото: Piter.TV