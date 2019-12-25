КСП Петербурга: в 2024 году число объем финансовых нарушений снизился почти в пять раз

Среди уголовных эпизодов преобладают случаи халатности, мошеннических действий и незаконного расходования средств.

Размер выявленных финансовых нарушений в бюджетной сфере Петербурга за 2024 год уменьшился в пять раз — с 53 до 11 миллиардов рублей. Эти сведения представил председатель Контрольно-счетной палаты (КСП) Константин Желудков, представляя отчет в городском парламенте.

Желудков отметил, что аудиторами Контрольно-счетной палаты было проведено в минувшем году рекордное количество ревизий и аналитических мероприятий — 321 проверка, затронувшая деятельность 170 объектов городской инфраструктуры. Проверенными оказались средства бюджета на сумму 241 миллиард рублей. Совокупный экономический эффект от внедрений рекомендаций нашей палаты составил 717 миллионов рублей, доложил руководитель контрольно-счетного органа.

За прошедший год на основании результатов проверок инициированы 17 дел об административных проступках, большинство из которых связано с неправомерным использованием бюджетных ресурсов. Вынесено 89 предписаний, направленных на устранение нарушений.

Среди уголовных эпизодов преобладают случаи халатности, мошеннических действий и незаконного расходования средств. Палата направила 22 рекомендации и составила 24 протокола об административных нарушениях. Мировыми судами рассмотрено 21 дело, приняты решения о наложении штрафов и привлечению к административной ответственности. Постановления о санкциях вынесены в отношении 11 сотрудников исполнительных органов власти.

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Фото: Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга