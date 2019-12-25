Осенью объемы экспорта лесоматериалов в Петербурге и Ленобласти достигли рекордных значений

Экспорт охватывал широкий географический спектр, охватывая рынки 19 зарубежных стран.

За лето 2025 года отмечен резкий скачок объема экспортируемых лесоматериалов из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Согласно информации, представленной Северо-Западным межрегиональным управлением Россельхознадзора, за три летних месяца общий объем обработанной лесной продукции составил более 245 тысяч кубических метров.

Китай уверенно занял лидирующую позицию среди стран-получателей российской древесины, закупив свыше 174 тысяч кубометров лесных материалов. Поставляемая продукция включала разнообразные категории: круглые лесоматериалы преимущественно из березы, пиломатериалы хвойных деревьев (сосна, ель, пихта), изделия из лиственных пород, фанеру и шпонированные материалы.

Экспорт охватывал широкий географический спектр, охватывая рынки 19 зарубежных стран. Наряду с Китаем основными импортерами выступили Индия, Египет, Япония, Ирак, Южная Корея, Турция, Вьетнам и Израиль.

Контроль качества реализованной продукции обеспечивали лабораторные проверки, проводившиеся специалистами Северо-Западного филиала федерального учреждения "Федеральный центр охраны здоровья животных".

Проведенный сравнительный анализ показал впечатляющий рост динамики отрасли: объем вывозимых лесоматериалов вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом лета 2024 года, когда суммарный показатель находился на уровне 113 тысяч кубометров.

