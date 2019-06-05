Эксперты заявили, что половина россиянок старше 55 лет страдает от ожирения

Также в ведомстве обратили внимание на рост детского ожирения.

Половины российских женщин старше 55 лет страдают от ожирения. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, российским мужчинам этот диагноз ставят 25-30% случаев.

В России около 14% мужчин и 26% женщин имеют избыточную массу тела, при этом в группах 20-летних — около 5% мужчин и женщин сказано в сообщении

В ведомстве также привели статистику по детскому ожирению. Так, более 300 тысяч российских детей имеют диагноз ожирение.

По словам диетологов, в России становится популярнее питание "на бегу", где преобладает количество простых углеводов. Для того чтобы избежать лишних килограмм на весах, россиянам нужно отказаться от вредной пищи.

Ранее мы сообщали о том, что Малышева считает, что природа истребляет женщин старше 50 лет

Видео:Piter.TV, YouTube