Эксперты заметили усиление роли ФСБ в делах об экстремизме

По итогам прошлого года к реальным срокам за экстремистские высказывания приговорили 50 человек.

Число приговоренных к реальным срокам за высказывания в 2019 году выросло с 6,8% до 5,5%. Такие данные представил информационно-аналитический центр "Сова", передает РБК.

Так, по итогам прошлого года к реальным срокам за экстремистские высказывания приговорили 50 человек. По данным центра, семь из них отправились в тюрьму исключительно за сказанные слова.

При этом ФСБ расширила свое участие в делах об экстремизме, отмечается в докладе. После частичной декриминализации статьи 282 ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") стали применяться статьи 280 ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности") и 205.2 ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности").