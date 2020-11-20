Эксперты высказались о строительстве грузового порта в бухте Батарейная

Местные жители любят бухту и часто отдыхают на широкой полосе песчаного пляжа.

В бухте Батарейная, которая находится в 60 километрах от Петербурга и 10 километрах от Соснового Бора, могут построить грузовой порт. Эксперты высказали свое мнение о ситуации в интервью "АиФ-Петербург".

По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, порт в Батарейной не нужен, его официальное заявление по этому поводу прозвучало 28 января на заседании правительства. Дрозденко отметил, что в регионе уже есть территории, где развиваются порты. Однако в областном комитете общественных коммуникаций уверили, что на данный момент никто не говорит о строительства терминала.

Исполнительный директор автономной некоммерческой организации "Военно-спортивный центр Ломоносовского района Ленобласти ЭкоСистема "Оберег" Владимир Сенотрусов отметил, что бухта имеет потенциал для развития туризма, но для этого необходимо создать хорошую рекреацию. Физик, эколог, председатель межрегионального экологического движения "Общественный совет южного берега Финского залива" Олег Бодров уверен, что бухту нужно вернуть в в состав заказника "Лебяжий".

Ранее мы писали, что Дрозденко не поддержал идею строительства порта в бухте Батарейная.

Фото: vk.com/batareika4people