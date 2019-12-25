Дрозденко не поддержал идею строительства порта в бухте Батарейная

Губернатор сообщил, что в порте нет необходимости.

В пятницу, 28 января, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко высказался о проекте строительства порта в Ломоносовском районе на заседании областного правительства.

По словам Дрозденко, в строительстве нового грузового порта в бухте Батарейная Финского залива нет необходимости. Однако, в то же время, он отметил необходимость комплексного подхода к проектам, которые реализуются в регионе. Инициативы нужно оценивать не только с экономической точки зрения, но и с учетом экологических и социальных последствий. Согласно проекту, на территории должен был разместиться производственно-логистического комплекса стоимостью 35 млрд рублей.

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Фото: Piter.TV