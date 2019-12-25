Эксперты уверены, что большая часть населения сформирует иммунитет к коронавирусу

Сейчас медики оценивают длительность приобретенного иммунитета после болезни.

В четверг, 10 сентября, стало известно, что для формирования коллективного иммунитета к коронавирусу до 70% населения должны иметь антитела. Об этом сообщил глава НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дмитрий Лиознов.

Пока что уровень показывать 20% населения, у которых есть иммунитет. Эксперт уверен, что после вакцинации число вырастет. Когда именно сформируется коллективный иммунитет, сказать непросто, но процесс уже запущен.

Ранее мы писали, что эксперт рассказал, как вырабатываются антитела у переболевших коронавирусом.

Фото: Piter.TV