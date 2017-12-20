Эксперт выделил две альтернативы повышению пенсионного возраста в РФ

Алексей Кудрин не учел два альтернативных варианта выдачи пенсионерам "достойной" пенсии, кроме повышения пенсионного возраста

Экс-министр финансов Алексей Кудрин, руководитель Центра стратегических разработок, выступил на телеканале "Россия 1" с заявлением о необходимости повышения пенсионного возраста в России в течении ближайших 10-15 лет. Он объяснил это ежегодной убылью рабочей силы на 0,5-1 млн человек и роста пенсионеров, на выдачу достаточной пенсии которым не будет хватать налогов.

Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений, высказал экспертное мнение для ФБА "Экономика Сегодня" по этому поводу. На его взгляд, обеспечение граждан пенсионного возраста имеет две альтернативы. Во-первых, сокращение смертности в стране трудоспособного населения. На данный момент этот показатель в 5,5 раз выше, чем на Западе. В качестве примера, академик привел Великобританию, чье внимание сосредоточено на поддержании здоровья трудоспособных граждан.

В качестве второй альтернативы Сафонов выделяет повышение экономических темпов роста. По расчетам немецких экономистов, для разрешения вопроса с пенсионными отчисления необходим рост экономики 3-5% ежегодно.

Эксперт утверждает, что изменение пенсионного возраста в стране так же способно вызвать негативные социальные последствия для российской экономики.

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