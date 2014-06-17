К уже потраченным 6 миллиардам рублей добавятся новые расходы.

Эксперты рассказали о проблемах при первой реконструкции БДТ имени Товстоногова в Петербурге. В интервью газете "АиФ-Петербург" о результатах ремонта 10-летней давности рассказала директор театра Татьяна Архипова. В частности, исполнителями ремонта здания на набережной Фонтанки стали подрядчики "БалтСтрой" и "Театрально-декорационные мастерские" (ТДМ).

На ремонт пришлось выделить больше 6 млрд рублей, а результат оказался неутешительным – после помпезного открытия театра обнаружились новые проблемы. Директор БДТ отметила, что замечания к подрядчикам составили несколько томов.

Сразу после возвращения комиссии обнаружили значительные недостачи, замену оборудования и отсутствие документации. Большие проблемы были с гидроизоляцией подвала, регулярными затоплениями и крышей, где не прекращались протечки. Это грозило вывести из строя электрику, сценическое оборудование. Татьяна Архипова, директор БДТ им. Товстоногова

Другой эксперт – глава ГК "Геореконструкция" Алексей Шашкин – рассказал о результатах обследования здания театра. Оказалось, что были найдены просчеты: например, в подвалах нужно было уложить бетон определенной марки, который отличается плотностью и водонепроницаемостью. После отбора образцов оказалось, что бетон в этой зоне пористый и проницаемый.

Во время приемки выполненных работ были выявлены факты несоответствия правилам противопожарной безопасности, строительным нормам, а также часть заявленного в документах оборудования не соответствовала или вовсе отсутствовала. Вскоре работники театра заметили осыпающуюся штукатурку и кирпичи. Плохая гидроизоляция привела к постоянным протечкам, что вызвало плесень и грибки. Позже появились трещины в стенах и напольном покрытии, что представляло угрозу инженерным системам театра.

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга возбудили три уголовных дела относительно реконструкции в БДТ. Суды продолжаются, а обе компании, работавшие в статусе подрядчика, признаны банкротами.

Объявленный ремонт Большого драматического театра стартовал совсем недавно. Планируется, что реконструкция может занять полгода.

Фото: Piter.tv