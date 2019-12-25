  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Эксперты рассказали, как в Петербурге пройдет вакцинация учителей
Сегодня, 22:31
56
smirenny

Эксперты рассказали, как в Петербурге пройдет вакцинация учителей

0 0

На данный момент открыты уже 14 пунктов вакцинации.

Поликлиники и больницы Петербурга, в которых появятся пункты вакцинации, получают вакцину "Спутник V". Об этом сообщил комитет по здравоохранению. 

Вакцинация будет проходить по спискам, которые собрали в школах и медицинских учреждениях. В Смольном пояснили, что точные адреса пунктов вакцинации пока не опубликованы, потому что это может привлечь те категории населения, которых пока прививать не будут, потому как они не входят в группу риска. Напомним, что изначально вакциной обеспечат медицинский персонал, учителей, социальных работников. 

Ранее мы писали, что назван возможный срок вакцинации петербургских учителей от коронавируса. Кроме того, на вакцинацию от коронавируса в Петербурге может уйти около трёх лет.

Фото: Piter.TV

Теги: вакцина от коронавируса, вакцинация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии