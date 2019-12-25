Эксперты рассказали, как в Петербурге пройдет вакцинация учителей

На данный момент открыты уже 14 пунктов вакцинации.

Поликлиники и больницы Петербурга, в которых появятся пункты вакцинации, получают вакцину "Спутник V". Об этом сообщил комитет по здравоохранению.

Вакцинация будет проходить по спискам, которые собрали в школах и медицинских учреждениях. В Смольном пояснили, что точные адреса пунктов вакцинации пока не опубликованы, потому что это может привлечь те категории населения, которых пока прививать не будут, потому как они не входят в группу риска. Напомним, что изначально вакциной обеспечат медицинский персонал, учителей, социальных работников.

Ранее мы писали, что назван возможный срок вакцинации петербургских учителей от коронавируса. Кроме того, на вакцинацию от коронавируса в Петербурге может уйти около трёх лет.

Фото: Piter.TV