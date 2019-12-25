Эксперты прокомментировали слухи о закрытии партии "Яблоко"

По мнению авторов Telegram-канала "Мейстер", такое развитие событий вряд ли возможно.

В ряде telegram-каналов и СМИ распространилась информация о скором закрытии политической партии "Яблоко". Отмечается, что бывший глава ФАС, помощник премьер-министра РФ Михаила Мишустина Игорь Артемьев выступает против такого решения, настаивая на смягчении риторики оппозиционеров по Украине. В ситуации разбирались авторы Telegram-канала "Мейстер".

Эксперты подчеркнули, что такой сценарий вряд ли возможен – в недавнем интервью изданию Daily Storm представители партии Рыбаков и Митрохин сообщили, что фракция закроется лишь при возникновении угрозы жизни и здоровью ее членов. Подобной ситуации в РФ точно не наблюдается, поэтому "Яблоко" активно готовится к сентябрьским выборам.

Также авторы поста усомнились, что кто-либо из вышестоящего руководства собирается переформатировать партию.

"Яблоко" это, конечно, старый политический бренд, но электорат у него небольшой (1,3% на прошедших выборах) и очень уж "ядерный": мы помним, что год назад для перерегистрации в партии нужно было отвечать "чей Крым?". И правильный ответ был непатриотичен. резюмировали эксперты

Ранее мы сообщили о том, что правительство РФ обсудило ситуацию в топливно-энергетическом комплексе.

Фото: yabloko.ru