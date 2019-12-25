Эксперты прокомментировали результаты опроса на социальное самочувствие россиян

Результаты показали, что в России есть тенденция на создание гражданского общества.

Эксперты Высшей школы экономики провели опрос "Социальное самочувствие россиян", он показал рост гражданской активности жителей России. Авторы Telegram-канала "Мейстер" отметили, что на самоощущение людей в немалой степени повлияла пандемия.

Среди респондентов почти треть выразила веру в то, что они могут изменить жизнь к лучшему. 45% уверены, что могут повлиять на происходящее в своем доме или дворе, 13% — городе или селе, 18% — микрорайоне или деревне. Во всех случаях, по сравнению с результатами опроса в 2016-м году, процент вырос. И это несмотря на то, что доля среднего класса снижается.

После первоначального стресса люди активно начали проявлять инициативу на низовом уровне, участвовать в волонтерских программах, помогать друг другу. Результаты этой деятельности видны глазу граждан и укрепляют веру в способность менять мир вокруг себя. отметили эксперты.

Можно отметить, что это один из немногих положительных моментов пандемии.

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