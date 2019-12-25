Эксперты прокомментировали новый проект начисления зарплаты медработникам

Законопроект будет нацелен на то, чтобы оставить кадры в регионах.

Министерство труда РФ представило новый проект начисления заработной платы работникам здравоохранения. Проект запустят в тестовом формате в некоторых регионах — Якутии, Севастополе, Омской, Белгородской, Курганской, Оренбургской и Тамбовской областях. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что это должно привести к росту медицинских кадров в регионах.

Согласно законопроекту, зарплата медиков будет устанавливаться и индексироваться в соответствии с учетом разницы оклада медработников и "коэффициента развития региона". Период тестирования будет длиться с ноября 2021 года по март 2022. После этого будет решаться, внедрять ли систему повсеместно или нет. На данный момент к инициативе есть вопросы: как будет высчитываться "коэффициент развития региона", и как он будет соотноситься с заработком медработников?

Эксперты отмечают, что с начала пандемии власти стали иначе относится к врачам, им вернули "особый статус". Кроме того, оптимизация российской медицинской системы может быть скорректирована. Последние годы показали, что сокращение специалистов в регионе ни к чему хорошему не привело.

Фото: Piter.TV