Эксперты прогнозируют рост аварий из-за послаблений для малой авиации

Госудума хочет "выпустить на свободу" небольшие воздушные суда.

Как стало известно в понедельник, 3 июля, в Госдуме хотят сделать некоторые послабления для малой авиации, сообщил "Петербургский дневник".

В Госдуме рассмотрят два закона, предусматривающих послабления государственного регулирования деятельности легких воздушных судов.Однако идея понравилась не всем.

Так, по мнению заместителя генерального директора АО "Национальная служба санитарной авиации" Анатолия Дрожжина, нет гарантий, что внутренний контроль сможет обеспечить безопасность полетов, если Росавиация не будет контролировать. Подобное решение может привести к резкому увеличению авиационных инцидентов и авиационных происшествий. Летный директор АП "РегионАвиа" Олег Соловьев полагает, что, если законопроект примут, то выполняющие авиационные работы профессионалы малой авиации вымрут как класс.

Некоторые эксперты считают, что надеяться на то, что авиационные предприниматели будут эффективно заниматься саморегулированием и вести себя добросовестно, просто наивно. Многие уверены, что нужен внешний фактор регулирования.

На чем сойдутся в Госдуме и примут ли законопроект, пока неясно.

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