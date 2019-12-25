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Эксперты предсказали, чего ждать от выборов в Госдуму в этом году
Сегодня, 15:32
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nadezhda_sib

Эксперты предсказали, чего ждать от выборов в Госдуму в этом году

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По их мнению, радикальных изменений не произойдет, но будет интересно наблюдать за новыми партиями. Кроме того, выборы будут проходить в тяжелое для страны и мира время.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" считают, что предвыборная повестка больше приближена к непосредственным проблемам населения, чем раньше. Стратегия партий сильно связана с "местной повесткой" и решением локальных проблем.

Эксперты предполагают, что наиболее "интересные" соревнования будут проходить между "Единой Россией" и новыми партиями. При этом сюрпризов на уровне партийных списков, скорее всего, не будет. Есть вероятность, что КПРФ уступит свое второе место ЛДПР. Не стоит также забывать и про объединение "Справедливой России ― за правду". 

Потрясений от выборов ждать не стоит, так как, по мнению экспертов, радикальная оппозиция сейчас находится в кризисе. "Яблоко" сохраняет прежнюю систему ценностей, но дистанцировалось от Алексея Навального. 

Фото: Piter.TV

Теги: выборы, госдума, партия
Категории: Новости России, Лента новостей,

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