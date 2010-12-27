Российское авиастроение переориентируется с боевой авиации на гражданские проекты

Авиастроительную отрасль ожидат глобальные перемены.

Как сообщает ФБА "Экономика сегодня", в ближайшее время Объединенная авиастроительная корпорация полностью поменяет схему управления, которая приведет к серьезным реформам. Они будут направлены на меры, которые могут заменить прибыль с продажи военных самолетов гражданскими проектами.

Как сообщает глава AUNC Дмитрий Шугаев, Россия сейчас контролирует 27% мирового рынка по поставкам боевой авиации. Это цифра значительно превосходит значение американских коллег. Однако, эксперт отмечает постепенное падение прибыли из-за снижения покупательной способности стран, поэтому России выгодно заняться гражданской авиацией. Специалист также замечает, что в данной отпрасли существует проблема. Дело в том, что самолет Superjet-100 не оправдал ожиданий, а модель МС-21 еще не готова к представлению общественности.

Экономист Дмитрий Адамидов объясняет, что говорить о конкурентоспособности страны возможно только в контексте уже представленного готового конечного продукта. Самолеты должны быть ориентированы не только на внутренний рынок, но и отвечать требованиям иностранных представителей.