Эксперты предположили, сколько петербуржцев останутся без работы до конца года

Без работы могут остаться еще 7 148 человек.

По прогнозам Центра занятости Петербурга, до конца года без работы могут остаться еще 7 148 человек, из них работодатели планируют сократить 2,5 тысячи человек. Об этом сообщили "Невские новости".

Трудоустроить могут более 800 человек. В Центре занятости приводят следующие данные: с начала 2020 года сократили почти 20,7 тысяч сотрудников, включая 9,4 тысяч бюджетников.

По состоянию на понедельник, 30 ноября, уволены в связи с высвобождением 24 850 человек, год назад эта цифра была больше – 26 719 человек. Из-за сокращения на рынке труда оказались 15 698 человек. Годом ранее их было 15 817 человек.

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