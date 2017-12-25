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В Петербурге 30% роллов содержат кишечную палочку и другие бактерии

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Эксперты недовольны результатами проверки суши-баров и магазинов доставки суши и роллов.

Петербургские специалисты нашли некачественную продукцию с кишечной палочкой в сетевых магазинах и суши-барах города. О результатах проверки эксперты сообщили в Роспотребнадзор. Об этом сообщает "Петербургский дневник".
 
Как стало известно, опасные бактерии обнаружены в службах доставки еды и ресторанах. Около 30 процентов блюд в заведениях содержат возбудители болезней. Больше всего бактерий обнаружено в запеченных роллах. 
 
Специалисты отмечают, что проблемы с возникновением опасных микроорганизмов происходит не из-за качества рыбы, а из-за условиях хранения морепродуктов. В большинстве изученных организаций нарушают санитарные нормы. В некоторых случаях сотрудники не моют руки перед готовкой и не дезинфицируют посуду. Кроме легкого отравления, посетители подобных заведений могут приобрести осложнения на печени, которые проявляются через рвоты, тошноту, повышенную температуру и недомогание. 
 
Ответной реакции от представителей Роспотребнадзора не поступало. 
 
Видео: Youtube / Helga ASMR

 

Теги: бактерии , кишечная палочка , опасность , отравление , роллы , роспотребнадзор , суши , эксперты
Категории: Картина дня Новости СПб

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