Эксперты поддержали идею отказаться от экскурсий по крышам в Петербурге

Речь идет об экскурсиях по крышам домов-памятников.

В среду, 21 октября, стало известно, что в администрации Петербурга рассматривают идею отказа от экскурсий по крышам домов-памятников. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

Чиновники сошлись на мнении, что комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры правильно указал на то, что такие экскурсии могут угрожать целостности крыш, следовательно и целостности здания. Председатель комиссии по культуре, сохранению историко-культурного наследия и туризму при Общественной палате Петербурга Владимир Гронский отметил, что на крышах, не покрытых черепицей, можно обустроить специальные трапы для прогулок небольших групп людей. Однако организовать их нужно так, чтобы не повредить памятник архитектуры.

Не согласен с чиновниками художник-фрилансер Александр Губанов. Художник не видит разницы между обычным домом и домом-памятником с точки зрения экскурсии.

Я считаю, что необходимо навести порядок в этой сфере. Не должно быть так, как происходит сейчас, когда каждый второй постоянно лазает на крышу, портит замки, саму кровлю. Все должно быть упорядочено считает Губанов.

Чем именно закончится ситуация, неясно.

Ранее мы писали, что Беглов предложил узаконить экскурсии по крышам в Петербурге.

Фото: vk.com/mytndvor