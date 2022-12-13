Эксперты перечислили способы избавления от нитратов в овощах и фруктах

Кроме того, специалисты не советуют пользуются приборами для измерения опасных веществ.

Большинство покупателей с опаской относится к высокому содержанию нитратов в продуктах. По сути, это азотные удобрения, которые используют для лучшего роста овощей и фруктов. Эксперты рассказали, существует ли реальная опасность в этих веществах, в материале телеканала "Санкт-Петербург".

По словам нутрициолога-диетолога Антонины Музыченко, в избыточном количестве нитраты переходят в особую форму – нитриты: именно они блокируют производство гемоглобина, в результате чего он превращается в метгемоглобин. Это может привести к гипоксии организма (недостатку поступления кислорода к клеткам).

Кроме того, специалисты не советуют пользуются приборами для измерения нитритов. Председатель общественной организации "Общественный контроль" Всеволод Вишневецкий обратил внимание на то, что это больше похоже на маркетинговый ход. У нитратомеров очень большая погрешность – около 10-20 мг на кг. Определить точное число веществ возможно только в аккредитованной лаборатории.

Для снижения нитратов эксперты порекомендовали очищать фрукты и овощи от кожуры. Также нужно тщательно промывать продукты или замачивать их на 15-20 минут в солевом растворе. Среднесуточной допустимой нормой употребления нитратов считается 450 мг, при этом, в одном кг покупной клубники содержится не более 100 мг этих веществ, а в кг огурцов из магазина – до 250 мг.

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Фото: Piter.TV