В кабачковой икре из петербургских магазинов обнаружили опасные нитраты

Исследования "Центра контроля качества товаров, работ и услуг" показали, что в 8 из 10 образцов содержание нитратов не соответствовало нормам ГОСТ 2654-2017.

В петербургских магазинах в большинстве образцов кабачковой икры обнаружили превышение нормы нитратов. Большая часть подозрительной продукции была произведена в южных регионах. Об этом сообщили в "ДП".

Исследования "Центра контроля качества товаров, работ и услуг" показали, что в 8 из 10 образцов содержание нитратов не соответствовало нормам ГОСТ 2654-2017.

Нитраты, попадая в организм, превращаются в нитриты, которые наносят вред здоровью. Они могут вызвать кислородное голодание тканей, отрицательно повлиять на работу ЖКТ и способствовать развитию раковых опухолей. Некоторые ученые предполагают, что длительные и регулярные поступления нитратов могут нарушать обмен веществ, снижать уровень витаминов и минералов в рационе.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге организуют проверку после сообщений о наличии кадмия в семечках.

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