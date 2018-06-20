Стали известны самые востребованные рабочие специальности в РФ

Спрос вырос почти на 30%.

В России замечен рост спроса на рабочие специальности. Об этом 11 апреля сообщает "Российская газета" со ссылкой на исследование Института "ТехноПрогресс".

Сейчас самыми востребованными специальностями являются стропальщики, электрогазосварщики, рабочие люльки подъемника, монтажники стальных и железобетонных конструкций, специалисты, операторы котельных, крановщики и маляры.

Отмечается, что за последние два года показатель спроса увеличился примерно вдвое. Также на 30% вырос спрос на курсы повышения квалификации.

Видео: Piter.tv