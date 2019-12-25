Эксперты назвали приложения, которые крадут пароли пользователей

Все они легально распространялись в Google Play.

Эксперты антивирусного программного обеспечения Dr.Web рассказали о приложениях для самртфонов, которые оказались "шпионами". Причем все они легально распространялись через Google Play.

В списке оказались приложения PIP Photo, Processing Photo и Rubbish Cleaner. Эксперты отмечают, что все они содержат вредоносный код, который позволяет получить пароль от аккаунта пользователя в Facebook.

Отмечается, что для отключения рекламы и для доступа ко всем функциям предлагалось войти в соцсеть. По этой причине пользователям, у которых эти приложения установлены, советуют сменить пароль для от аккаунта в Facebook.

Данные о приложениях-троянах переданы Google. После этого из магазина приложений вредоносное ПО удалили.

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