Стала известна причина пожара в ТРК "Зимняя вишня" в Кемерове

Причиной пожара стало короткое замыкание.

Причиной пожара в ТРК "Зимняя вишня" в Кемерово стало короткое замыкание, которое вызвала протечка на крыше центра. Об этом со ссылкой на специалистов исследовательского центра экспертизы пожаров Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России сообщает "Коммерсант".

Известно, что крыша не чистилась от снега, он постепенно начал таять, и вода намочила провода. В результате чего на четвертом этаже центра, над детской зоной с играми, возникло замыкание. Сначала загорелась пластиковая люстра, которая висела над сухим бассейном с поролоновыми кубиками. Горячий пластик с потолка воспламенил наполнитель в бассейне.

В связи с тем, что никто не выключил вентиляцию - она раздула огонь и произошло возгорание. Сигнализация сработала на температуру и дым, но зона горения залита не была. Причиной стало то, что промерзавший водопровод, который подведен к системе с улицы, был перекрыт.

Сигнализационные датчики сработали, но не никак не помогли — оповещение о пожарной тревоге в ТРК включалось вручную, и охранник не нажал на кнопку. Всего за несколько минут весь 4 этаж заволокло дымом. Не все посетители ТРК смогли выбраться, так как эвакуационные дверь были закрыты.

Напомним, что серьёзный пожар в ТРК "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Подробнее — здесь.

Видео: Социальные сети / Игорь Востриков