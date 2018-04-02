Трагедия в Кемерово, последние новости: отставка Тулеева, пострадавшим собрали 100 миллионов

Вся Россия продолжает следить за расследованием трагедии в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", которая произошла 25 марта. После страшного пожара, унесшего жизни 64 человек, по всей стране начались массовые проверки торговых комплексов на соблюдения пожарной безопасности, а политики издают новые законопроекты, чтобы такого больше не повторилось.

Трагедия в Кемерово: последние новости

Ранее стало известно, что Аман Тулеев подал в отставку. Однако он остался в звании "народного губернатора" Кузбасса. Такое звание он получил в 2011 году за заслуги перед Кемеровской областью и многолетнюю службу. Ежемесячно ему предоставляется выплата в размере 50 тыс. рублей и служебное помещение со свей техникой и помощником.

Также за Тулеевым и его женой закрепляется безвозмездное пожизненное пользование резиденцией в селе Мазурово. Владимир Путин подписал заявление об отставке. Временно обязанности губернатора будет исполнять заместитель Тулеева Сергей Цивилев.

Напомним, после трагедии Тулеев извинился за случившееся перед президентом, а родственников погибших в пожаре детей назвал "бузотерами".

ТЦ "Зимняя вишня": Выпрыгнувший из окна ребенок пошел на поправку

Заместитель директора по хирургической помощи Областной детской клинической больницы Константин Ковальков сообщил, что состояние 11-летнего мальчика, выпрыгнувшего из окна 4 этажа горящего ТЦ, улучшилось.

У пострадавшего остались проблемы из-за травмы легких, грудной клетки, брюшной полости и переломов костей таза. Однако у него появилась тяга к жизни. Сейчас с ним работают психиатры.

Стоит отметить, что только в прошлую пятницу школьник узнал, что в "Зимней вишне" погибла вся его семья – отец, мать и младшая сестра. С ним сейчас находятся родственники.

Для пострадавших в пожаре было собрано более 100 млн рублей

Кемеровской отделение Красного Креста собрал 103 млн рублей для семей погибших и для пострадавших в результате происшествия. Деньги присылали даже с Франции, Австралии, США, Новой Зеландии и Швейцарии.

По информации агентства ТАСС, россияне уже откликнулись на призыв о помощи. Однако из-за границы деньги только начинают поступать. Деньги переводили как частные лица, так и целы организации.

Тем временем арендатор сгоревшего ТЦ "Зимняя Вишня" Надежда Судденок, которую обвинили в оказании небезопасных услуг, обжаловала свой арест. Материалы дела рассмотри Кемеровский районный суд.

Помимо Судденок по делу проходят еще шесть человек: генеральный директор компании-собственника ТЦ ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Юлия Богданова, технический директор Георгий Соболев, руководитель и сотрудник, которые обслуживали систему противопожарной системы Игорь Полозиненко и Александр Никитин. К отвественности привлечены Сергей Антюшин, который выключил пожарную сигнализацию и систему оповещения, и бывшая начальница инспекции государственного строительного надзора по Кемеровской области Танзилия Комкова. Суд арестовал их до 25 мая.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что опубликовано полное видео первых секунд пожара игровой зоны в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово