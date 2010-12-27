В Петербурге выбраны лучшие рестораны, кафе и бары

Специалисты огласили список лучших гастрономических заведения в городе на Неве.

В Северной столице вручили ежегодную премию “ТОП-100 ресторанов”. Экспертное жюри выбрало лучшие заведения в категориях “кафе”, “Бар” и “ресторан”, а также шеф-повара. Решать судьбу конкурсантов возложили на плечи известных блогеров и гастрономических обозревателей.

В 2017 году главный приз получил ресторан “БЛОК”, который располагается на крыше “Ленинград Центра”. Награда за лучшее кафе отдана “Италии” по улице Бакунина. Среди баров выделился “El Capitas” на Колокольной улице. Артему Гребенщикову, шеф-повару, работающему в музее “Эрарта”, удалось обойти соперников и стать лучшим специалистом в своем деле.