Эксперты: Смольный не решает проблему расселения коммуналок

ЗакС Петербурга не поддержал поправку на увеличение финансирования расселения коммунальных квартир, хотя процесс и без того идет крайне низкими темпами. По подсчетам фракции "Яблоко" в городском парламенте, при текущем финансировании на решение вопроса может уйти до 40 лет.

В рамках заседания ЗакСа Петербурга обсуждались поправки в бюджет города на 2022 год, а также плановые 2023 и 2024 годы. Ни одна из поправок депутатов, за исключением губернаторской, не была принята, несмотря на то, что многие их них были социально значимыми.

Фракция "Яблоко", например, предложила увеличить расходы города на расселение коммунальных квартир. Поправка подразумевала предоставление социальных выплат на строительство или приобретение жилья жителям расселяемых коммуналок в соответствии с ГП "Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей СПб". В партии предложили выделить дополнительные 2 млрд 100 млн рублей за счет сокращения расходов на строительство многофункционального спортивно-досугового комплекса на месте бывшего СКК.

Депутат от "Яблока" Борис Вишневский неоднократно критиковал темпы решения этой задачи, отмечая, что при существующей практике город нескоро избавится от коммуналок.

На окончательное решение этого вопроса, по моим подсчетам, уйдет примерно столько же лет, сколько пророк Моисей водил свой избранный народ по пустыне, практически 40 лет. отмечает Борис Вишневский

Вызывает вопросы также намерение Смольного расселить 5 146 коммунальных квартир за три года, потратив всего 9,6 млрд заложенных в бюджете рублей. Согласно плану, одна квартира будет обходиться городу в 2 млн рублей. Маловероятно, что застройщики смогут предоставить городу квартиры в таком ценовом диапазоне, особенно учитывая рост стоимости жилья. При этом в 2022 и 2023 годах планируется потратить по 3,9 млрд, а в 2024 году в два раза меньше – всего 1,8 млрд, что странно, учитывая инфляцию.

В правительстве всем довольны

Вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов заявил, что поправка главы города Александра Беглова в бюджет города охватывает все потребности Жилищного комитета. Из слов чиновника также следует, что существует вероятность неисполнения бюджета, в связи с чем уже сейчас Смольный вынужден расширять штат Жилищного комитета.

Таких средств на эти цели [расселение коммунальных квартир – прим.ред.] никогда не было. И мы даже вынуждены будем увеличить численность Жилищного комитета – потому что это вызов, который надо будет решить. Если мы увидим, что программа расселения коммуналок пошла хорошо и появились дополнительные заявки, то давайте будем на осенней корректировке обсуждать. Пока задача выглядит так, что выполнить ее будет тяжело, но я надеюсь, что Жилищный комитет ее выполнит. Эдуард Батанов, вице-губернатор Петербурга

Однако проблема неосвоения средств и отсутствия заявок заключается в том, что процесс закупки жилой недвижимости осуществляется через гостендеры, цены которых не соответствуют рыночным. Аукционы срываются, так как ни собственники, ни застройщики не являются на торги. В 2020 году Комитет имущественных отношений города смог закупить всего 135 жилых помещений на сумму 567,8 миллиона рублей. Проблему можно было бы решить путем повышения бюджета на расселение, однако Смольный, вероятно, в этом не заинтересован.

Помочь в решении проблемы могло бы увеличение строительства жилья за счет бюджета. Об этом ранее также заявлял депутат Борис Вишневский.

Очень мало строится жилья за счет бюджета, а того, что строится, хватает только на льготные категории: на детей-сирот, на детей-инвалидов, на многодетных матерей. А те, кто льгот этих не имеет, а просто живет в крайне стесненных условиях несколько десятков лет, жилье получить не могут. Эту проблему можно решить только строительством жилья за счет бюджета города, иначе никак. Борис Вишневский, депутат

Сугубо деловой подход

В невозможности расселить коммуналки открыто признавались в правительстве Петербурга. Глава комитета финансов Алексей Корабельников на заседании парламентского бюджетно-финансового комитета 15 ноября заявлял, что расселить все коммунальные квартиры в существующих экономических условиях в принципе нереально. Причем, как следует из его слов, "виноваты" в этом как раз сами горожане.

"В городе складывается такая ситуация, что покупать, инвестировать в комнату в коммунальной квартире выгоднее, чем покупать студию, и исходя из этого будет всегда находиться достаточно много людей, которые именно в инвестиционных целях в эти квартиры вкладываются. И расселять этих людей, когда они приняли взвешенное решение о приобретении этих коммуналок, за счет бюджета – это совершенная дикость. Поэтому мы их не расселим никогда. Алексей Корабельников, глава комитета финансов

О том, что делать очередникам, которые десятилетия вынуждены делить жилье с соседями, Корабельников не сообщил, как и то, почему власти все же предусмотрели в бюджете средства на расселение коммуналок. Вероятно, выделение денег может быть продиктовано не заботой о жителях, а возможностью реализовать бывшие коммунальные квартиры как элитное видовое жилье.

На нежелание Смольного решать проблемы петербуржцев указывали также экономисты. Обозреватель Дмитрий Прокофьев ранее отмечал сугубо "деловой" подход властей Петербурга.

Они убеждены, что деньги у людей есть, и люди будут стараться, скажем так, платить за возможность жить и работать в Петербурге. Вот это стоит денег. И с людей эти деньги будут получать. заявил Дмитрий Прокофьев

Методы работы правительства Петербурга демонстрируют нежелание оперативно решать проблему расселения коммунальных квартир. Петербуржцы вынуждены жить в крайне стесненных условиях, в то время как власти города "делают деньги". Однако такое равнодушие негативно отражается на поддержке населением власти и, в частности, губернатора Александра Беглова, чей рейтинг доверия продолжает снижаться и сейчас составляет порядка 30%.

Фото: Piter.tv