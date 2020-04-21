  1. Главная
Эксперт заявил, что школы начали пристальнее следить за приемом детей мигрантов
Сегодня, 14:44
По его словам, сейчас в приоритете находится интерес национальной безопасности.

Доцент РАНХИГС Сергей Андрейцо заявил, что школы начали пристальнее следить за приемом детей мигрантов. Об этом он рассказал телеканалу "360".

По словам эксперта, если четыре года назад была ориентация на образовательный процесс и право на образование, то сейчас в приоритете находится интерес национальной безопасности. Андрейцо отметил, школы перед приемом ребенка на обучение проверяют весь пакет документов. Он подчеркнул, что сейчас начали соблюдать установленные требования.

Фото: Piter.tv

