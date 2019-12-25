Эксперт заметил серьезное разочарование россиян в Дональде Трампе

В 2016% его поддерживало большее количество россиян.

"Левада-центр" опубликовал результаты опроса на тему отношения россиян к предвыборной кампании в США. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" обратили внимание на то, что рейтинг Трампа в глазах граждан России за 4 года упал на 44%.

Из всех респондентов внимательно следят за кампанией только 11%, при этом 51% что-то слышал о выборах в США, 36% впервые услышали о них от интервьюеров.

65% выразили равнодушие к тому, кто победит на выборах, 16% поддержали Трампа, а 9% — Байдена. Эксперты обратили внимание на то, что в 2016 году 60% россиян выступали за нынешнего президента США. Свое предпочтение Хилари Клинтон тогда отдали только 5% респондентов.

Напомним, выборы в США пройдут 3 ноября.

Фото: YT / CNBC Television