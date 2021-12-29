Эксперт высказался о решении Большунова не участвовать в лыжном спринте на Олимпиаде-2022

В этой дисциплине победил норвежец Йоханнес Клебо.

PR-директор BetBoom Михаил Даньшин в интервью порталу "СпортЭксперт" прокомментировал решение российского лыжника Александра Большунова отказаться от выступления в спринте на зимней Олимпиаде в Пекине.

Напомним, утром 8 февраля стало известно, что Большунов не будет участвовать в спринте на 1,5 км свободным стилем. В данной дисциплине победу одержал норвежец Йоханнес Клебо. Серебро завоевал итальянец Федерико Пеллегрино. Бронзовая медаль досталась россиянину Александру Терентьеву.

По словам эксперта, в данном случае победителя скиатлона не стоит судить из-за решения отказаться от спринта. Однако он считает, что на следующей дистанции, в которой Большунов намерен принять участие, его не считают фаворитом гонки. Аналитики уверены, что золотая медаль в спринте на 15 км будет у финского спортсмена Иво Нисканена.

Ранее мы сообщали, что Терентьев выиграл бронзу в спринте на Олимпиаде.

Фото: reuters.com