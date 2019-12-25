Эксперт указал на роль региональных властей в борьбе с пандемией

Некоторые граждане вынуждены обращаться в федеральный центр из-за того, что их вопрос не решается на местах.

Курганские врачи попросили президента не верить отчетам чиновников и прислать в регион военных медиков для борьбы с распространением коронавирусе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что необходимо проверить работу региональных властей, раз медики обращаются в Москву. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" заметили, что из-за дополнительных полномочий весь спрос теперь лежит на губернаторах.

Еще весной 2020 губернаторам дали все необходимые для решения вопросом полномочия. Эксперты выразили внимание, что федеральные власти могут помочь с ресурсами, однако вся ответственность лежит на регионах, так как именно там знают реальную обстановку дел.

Также эксперты привели в пример губернатора Омска Александра Буркова, которые по своему решению отстранил от работы заместителя главы Минздрава после случившегося инцидента.

Фото: Piter.TV