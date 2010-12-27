Эксперт связал новый ПНСТ с Крымским мостом

Власти планируют ввести новые стандарты для автомагистральной разметки. Среди вводимых нормативов будут сужение дорог, утолщение разметок поворотов и других нововведений.

В России предложили новый предварительный национальный стандарт (ПНСТ) "Дорожная разметка", согласно которому планируется сузить дорожные полосы до 3-3,25 м в населенных пунктах и до 3,25-3,5 на загородных магистралях.

Документ должны принять до конца года. Новые стандарты вызваны увеличить пропускную способность трасс и повысить безопасность. Московский эксперимент по сужению автотрасс дал положительный результат – пропускная способность увеличилась до 50%. По существующим гостам сейчас в основном строят дороги шириной 3,75.

Автоэксперт Игорь Моржаретто в своем сообщении для ФБА "Экономика сегодня" подчеркивает, что законопроект в перспективе может дать желаемый эффект. В качестве примера он приводит Крымский мост в Москве.

"Сужение полос действительно способно повлиять на трафик, это доказано давно и испытано не только экспериментальным путем. Большинство жителей столицы наблюдали результаты такой работы воочию. Наиболее явно это было заметно на Крымском мосту в Москве, который еще несколько лет назад собирал внушительные пробки. На проезжей части моста и автоподходах к нему за счет сужения имеющихся двух полос добавили одну дополнительную. В результате в расчетную единицу времени количество проходящего автотранспорта повысилось на треть. И хотя в результате средняя скорость проходящего транспорта немного уменьшилась, проблема заторов и пробок там решилась лишь за счет разметки. И это не единственный аналогичный пример, так что сама инициатива вполне актуальна для крупных современных городов." – Игорь Моржаретто.

Глава проектно-технического комитета "Удобная дорога" при Росстандарте Александр Шумский заявил, что при принятии ПНСТ можно будет заняться дорогами по всей стране. Кроме того, он сопровождает свои слова примером из Скандинавии, в которой полосы уже предлагаемой в РФ ширины.

Он утверждает, что широкие полосы России дают возможность "торопливым" автомобилистам обгонять друг друга в рамках одной полосы, что зачастую может создать ДТП.

Кроме того, документ дает возможность сделать жирнее дорожную разметку – на поворотах ее будет возможно увеличить в 2-3 раза, до 40-60 см против нынешних 20 см. Однако эксперт сомневается в целесообразности этой перспективы.

"А проблема нанесения жирных полос разметки и сейчас кажется надуманной – в рамках существующих ГОСТов она достаточно хорошо видна. Кроме того, недавно мы получили возможность наносить разметку более заметную и яркую – к примеру, желтую. Потому едва ли этот пункт ПНСТ будет очень практичным в плане общей безопасности на дорогах." – Игорь Моржаретто.