Эксперт сообщил, что в РФ в первые месяцы пандемии снизилось потребление алкоголя

Люди, злоупотребляющие спиртным до пандемии, при её наступлении стали пить больше.

Профессор Высшей школы управления здравоохранением Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова, консультант ВОЗ Артем Гиль сообщил, что в РФ в первые месяцы пандемии снизилось потребление алкоголя. Заявление он сделал во время общения с порталом "Будущее России. Национальные проекты".

По словам эксперта, в первые месяцы уменьшилась как частота употребления спиртного, так и объём выпитого за один раз. Об этом говорят предварительные результаты европейского исследования о влиянии пандемии COVID-19 на употребление алкоголя.

Сейчас, отметил Гиль, учёные проверяют гипотезу о том, что снижение потребления спиртного в России было не таким существенным среди людей, которые подвергались стрессу из-за пандемии. По его словам, существенные изменения в количестве потребляемого были более заметны среди мужчин, чем среди женщин. При этом люди, злоупотребляющие спиртным до пандемии, при её наступлении стали пить больше.

Ранее нарколог назвал два единственных повода для употребления алкоголя.

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