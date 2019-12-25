Нарколог назвал два единственных повода для употребления алкоголя

Он подчеркнул, что в России не запрещено употреблять алкоголь.

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн назвал два единственных повода для употребления алкоголя. Его слова приводит агентство "РИА Новости".

Он отметил, что один из поводов выпить игристого вина — новогодняя ночь. По словам Брюна, в этот праздник умеренно выпить можно и нужно.

Алкоголь употребляют в двух случаях — либо ритуально в каких-то редких случаях, либо в лечебных целях чайными или столовыми ложками. Евгений Брюн, главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ

Он подчеркнул, что в России не запрещено употреблять алкоголь, а спиртное продаётся в магазинах спокойно. Нарколог считает, что пить алкогольные напитки следует в умеренных количествах. По словам Брюна, в России спиртным злоупотребляет от 10 до 20% граждан. Он напомнил, что чрезмерное употребление алкоголя наносит вред здоровью.

Ранее нарколог назвал способ избавления от похмелья.